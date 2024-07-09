Що сталося

Boeing 757-200 вилетів з Лос-Анджелеса до Денвера. Колесо знайшли згодом десь у районі злітної смуги, і не одразу стало зрозуміло, звідки воно взялося. Судячи з усього, персонал аеропорту пізніше переглянув камери спостереження й уже тоді знайшов проблему..

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За даними авіакомпанії, на борту літака перебували 174 пасажири і сім членів екіпажу, які не постраждали.

Рейс 1001 авіакомпанії United благополучно приземлився в Денвері після того, як втратив одне колесо під час зльоту з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса. Колесо було знайдено в Лос-Анджелесі, і ми з'ясовуємо, що стало причиною цієї події,

– повідомив представник United журналістам.

Момент від'єднання колеса від літака: відео

Подібний інцидент з літаком Boeing стався в березні, коли Boeing 777-200 з 249 людьми на борту вилетів із Сан-Франциско і втратив колесо всього за кілька секунд після того, як піднявся в повітря. На відеозаписах того рейсу видно, що колесо відірвалося під час польоту, який спочатку мав прямувати до Осаки, Японія. Цей рейс був перенаправлений до Лос-Анджелеса і став приводом для перевірки безпеки польотів авіакомпанії Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA).

Нещасливий Boeing

За останні роки Boeing пережив кілька скандалів, починаючи зі смертельних авіакатастроф у 2018 та 2019 роках, які забрали життя 189 людей в Індонезії та 157 в Ефіопії, закінчуючи розгерметизацією літака в польоті та іншими поломками. Розслідування авіакатастроф показало, що юристи компанії намагалися за всяку ціну згладити ситуацію і вводили в оману слідчих щодо безпеки своїх нових літаків Max, які іноді мали тенденцію до зниження, яке пілоти не знали, як безпечно виправити.

У неділю з'явилася новина про те, що Boeing визнає себе винним у кримінальному шахрайстві, пов'язаному з цією справою, але нікому не загрожує тюремне ув'язнення, і це рішення обурило членів сімей жертв тих рейсів.

Не так давно, в січні, з літака авіакомпанії Alaska Airlines в повітрі випала дверна заглушка, і назва Boeing перетворилася з символу якості на предмет жартів і насмішок в ефірі вечірніх шоу на американському телебаченні. З кожним новим інцидентом ситуація лише погіршується.