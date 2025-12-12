Відстрочку від мобілізації можуть забрати без попередження: правда чи фейк
- Мінекономіки спростувало повідомлення про можливе миттєве скасування відстрочки для працівників критично важливих підприємств.
- Нові правила спрощують бронювання для критично важливих підприємств, зокрема, скасовано 72-годинний строк для перевірки списків працівників.
У ЗМІ з'явилося повідомлення, що нібито "відстрочку працівників критично важливих підприємств можуть забрати миттєво й без попередження". У Мінекономіки спростували це твердження й пояснили, що насправді змінилося.
Які нові правила щодо відстрочок?
Насправді базовий механізм бронювання для критично важливих підприємств не змінився, пише 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.
Відстрочка надається працівнику через підприємство зі статусом критично важливого. Якщо підприємство втрачає цей статус – бронювання його працівників припиняється. Ця норма діє з моменту запровадження системи бронювання.
Що насправді змінилося? Нововведення навпаки спрощують процедуру для критично важливих підприємств:
- Працівників підприємств ОПК тепер можна бронювати строком на 45 календарних днів;
- Скасовано 72-годинний строк для перевірки списків працівників, поданих на бронювання.
Це дозволяє компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур та підтримувати безперервну роботу. Підприємства, що відповідають критеріям, продовжують бронювати працівників у встановленому порядку.
Бронювання чоловіків, які мають проблеми з військовим обліком
Нові правила бронювання працівників передбачають можливість брати на роботу військовозобов’язаних, які порушили правила військового обліку. Серед них:
- військовозобов’язані, у яких відсутні або неналежно оформлені військово-облікові документи;
- ті, хто не перебуває на військовому обліку;
- ті, хто не уточнив персональні дані;
- військовозобов’язані, які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку чи законодавства про мобілізацію.
Проте є важливе уточнення – для таких працівників бронь дають на 45 днів від моменту працевлаштування. Таке тимчасове бронювання надається лише один раз на календарний рік.
Що відомо про бронювання від мобілізації в Україні?
Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачає річну відстрочку від мобілізації для молоді 18 – 25 років, що служили за контрактом під час воєнного стану. Нова норма має забезпечити справедливе ставлення до молодих військових.
Електронний документ у застосунку Резерв+ стає основним для призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів, які тепер створюються винятково в електронному форматі.
Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив про необхідність посилення мобілізації. Запроваджено новий принцип укомплектування бригад, а строк БЗВП збільшено до 51 дня з додатковим акцентом на підвищення рівня інструкторів і модернізацію навчальних центрів.