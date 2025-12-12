Відстрочку від мобілізації можуть забрати без попередження: правда чи фейк

У ЗМІ з'явилося повідомлення, що нібито "відстрочку працівників критично важливих підприємств можуть забрати миттєво й без попередження". У Мінекономіки спростували це твердження й пояснили, що насправді змінилося.

Які нові правила щодо відстрочок?

Насправді базовий механізм бронювання для критично важливих підприємств не змінився, пише 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

Відстрочка надається працівнику через підприємство зі статусом критично важливого. Якщо підприємство втрачає цей статус – бронювання його працівників припиняється. Ця норма діє з моменту запровадження системи бронювання.

Що насправді змінилося? Нововведення навпаки спрощують процедуру для критично важливих підприємств:

Працівників підприємств ОПК тепер можна бронювати строком на 45 календарних днів;

Скасовано 72-годинний строк для перевірки списків працівників, поданих на бронювання.

Це дозволяє компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур та підтримувати безперервну роботу. Підприємства, що відповідають критеріям, продовжують бронювати працівників у встановленому порядку.

Бронювання чоловіків, які мають проблеми з військовим обліком

Нові правила бронювання працівників передбачають можливість брати на роботу військовозобов’язаних, які порушили правила військового обліку. Серед них:

військовозобов’язані, у яких відсутні або неналежно оформлені військово-облікові документи;

ті, хто не перебуває на військовому обліку;

ті, хто не уточнив персональні дані;

військовозобов’язані, які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку чи законодавства про мобілізацію.

Проте є важливе уточнення – для таких працівників бронь дають на 45 днів від моменту працевлаштування. Таке тимчасове бронювання надається лише один раз на календарний рік.

Що відомо про бронювання від мобілізації в Україні?