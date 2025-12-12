Отсрочку от мобилизации могут забрать без предупреждения: правда или фейк

В СМИ появилось сообщение, что якобы "отсрочку работников критически важных предприятий могут забрать мгновенно и без предупреждения". В Минэкономики опровергли это утверждение и объяснили, что на самом деле изменилось.

Какие новые правила по отсрочкам?

На самом деле базовый механизм бронирования для критически важных предприятий не изменился, пишет 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

Смотрите также Военный учет для 17-летних: как на него стать в 2026 году

Отсрочка предоставляется работнику через предприятие со статусом критически важного. Если предприятие теряет этот статус – бронирование его работников прекращается. Эта норма действует с момента введения системы бронирования.

Что на самом деле изменилось? Нововведения наоборот упрощают процедуру для критически важных предприятий:

Работников предприятий ОПК теперь можно бронировать сроком на 45 календарных дней;

Отменен 72-часовой срок для проверки списков работников, поданных на бронирование.

Это позволяет компаниям не терять специалистов при урегулировании формальных процедур и поддерживать непрерывную работу. Предприятия, соответствующие критериям, продолжают бронировать работников в установленном порядке.

Бронирование мужчин, которые имеют проблемы с военным учетом

Новые правила бронирования работников предусматривают возможность брать на работу военнообязанных, которые нарушили правила воинского учета. Среди них:

военнообязанные, у которых отсутствуют или ненадлежащим образом оформлены военно-учетные документы;

те, кто не состоит на воинском учете;

те, кто не уточнил персональные данные;

военнообязанные, которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета или законодательства о мобилизации.

Однако есть важное уточнение – для таких работников бронь дают на 45 дней с момента трудоустройства. Такое временное бронирование предоставляется только один раз в календарный год.

Что известно о бронировании от мобилизации в Украине?