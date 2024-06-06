Як відключення світла підвищують відвідуваність кафе та ресторанів
Джерело:Інтерфакс-Україна
У періоди стабілізаційних та аварійних відключень електроенергії, в столиці збільшується відвідуваність кафе і ресторанів. А також зростає кількість замовлень на самовивіз.
Чому зростає відвідуваність закладів
Нині кафе значно виграють під час відключень електроенергії через те, що у них вже є певний досвід роботи під час таких умов, а також – генератори. Адже, якщо в районі з відключенням світла у всіх електроплити, то автоматично зростає і відвідуваність кафе, і самовивіз із них.
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Про це повідомила директорка аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова.
Уже є певний досвід роботи ресторанів в умовах відключень. Насамперед більшість уже має генератори, тому працюють і без електрики. Dark kitchen (ресторани, в яких доступна тільки опція на винос) також мають генератори. Якщо в районі з відключенням у всіх електроплити – зростають і відвідуваність, і самовивіз,
– сказала Насонова.
Також Насонова відзначила, що в умовах відключень електроенергії сервіс доставки, на відміну від самовивозу – не зростає.
Часто одночасно з електроенергією дуже швидко зникає зв'язок, тому зробити замовлення й отримати його проблематично. Але однозначно зростає самовивіз,
– сказала вона.
Феномен кафе-коворкінгів
Експерта також розповіла про феномен кафе-коворкінгів. Адже попри гучні звуки від генераторів, вони приваблюють відвідувачів, у тому числі й для роботи під час відключень світла.
Генератори, що працюють біля кав'ярні, незважаючи на дирчання, приваблюють людей. Значить, кав'ярня працює, можна поїсти-випити та попрацювати. Кількість тих, хто працює у ресторанах під час відключень, також збільшується,
– сказала експертка.
Як бізнесу уникнути відключень електроенергії
Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, для того, щоб бізнес не вимикали від електроенергії – компанія має імпортувати понад 80% електроенергії від загального споживання на відповідну годину.Зауважте! Раніше для запобігання відключенням бізнесу необхідно було імпортувати 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді з жовтня по квітень і 30% – з травня по вересень.
Як повідомляється, нові правила обґрунтовані потребою гарантувати операційну безпеку об'єднаної енергетичної системи України в умовах можливих масованих обстрілів, завдяки імпорту електроенергії з країн ЄС.