Як відключення світла підвищують відвідуваність кафе та ресторанів

У періоди стабілізаційних та аварійних відключень електроенергії, в столиці збільшується відвідуваність кафе і ресторанів. А також зростає кількість замовлень на самовивіз.

Чому зростає відвідуваність закладів

Нині кафе значно виграють під час відключень електроенергії через те, що у них вже є певний досвід роботи під час таких умов, а також – генератори. Адже, якщо в районі з відключенням світла у всіх електроплити, то автоматично зростає і відвідуваність кафе, і самовивіз із них.

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Про це повідомила директорка аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова.

Уже є певний досвід роботи ресторанів в умовах відключень. Насамперед більшість уже має генератори, тому працюють і без електрики. Dark kitchen (ресторани, в яких доступна тільки опція на винос) також мають генератори. Якщо в районі з відключенням у всіх електроплити – зростають і відвідуваність, і самовивіз,

– сказала Насонова.

Також Насонова відзначила, що в умовах відключень електроенергії сервіс доставки, на відміну від самовивозу – не зростає.

Часто одночасно з електроенергією дуже швидко зникає зв'язок, тому зробити замовлення й отримати його проблематично. Але однозначно зростає самовивіз,

– сказала вона.

Феномен кафе-коворкінгів

Експерта також розповіла про феномен кафе-коворкінгів. Адже попри гучні звуки від генераторів, вони приваблюють відвідувачів, у тому числі й для роботи під час відключень світла.

Генератори, що працюють біля кав'ярні, незважаючи на дирчання, приваблюють людей. Значить, кав'ярня працює, можна поїсти-випити та попрацювати. Кількість тих, хто працює у ресторанах під час відключень, також збільшується,

– сказала експертка.

Як бізнесу уникнути відключень електроенергії

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, для того, щоб бізнес не вимикали від електроенергії – компанія має імпортувати понад 80% електроенергії від загального споживання на відповідну годину.

Раніше для запобігання відключенням бізнесу необхідно було імпортувати 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді з жовтня по квітень і 30% – з травня по вересень.

Як повідомляється, нові правила обґрунтовані потребою гарантувати операційну безпеку об'єднаної енергетичної системи України в умовах можливих масованих обстрілів, завдяки імпорту електроенергії з країн ЄС.