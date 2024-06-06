Почему растет посещаемость заведений

Сейчас кафе значительно выигрывают во время отключений электроэнергии из-за того, что у них уже есть определенный опыт работы во время таких условий, а также – генераторы. Ведь, если в районе с отключением света у всех электроплиты, то автоматически растет и посещаемость кафе, и самовывоз из них.

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Об этом сообщила директор аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова.

Уже есть определенный опыт работы ресторанов в условиях отключений. Прежде всего большинство уже имеет генераторы, поэтому работают и без электричества. Dark kitchen (рестораны, в которых доступна только опция на вынос) также имеют генераторы. Если в районе с отключением у всех электроплиты – растут и посещаемость, и самовывоз,

– сказала Насонова.

Также Насонова отметила, что в условиях отключений электроэнергии сервис доставки, в отличие от самовывоза – не растет.

Часто одновременно с электроэнергией очень быстро исчезает связь, поэтому сделать заказ и получить его проблематично. Но однозначно растет самовывоз,

– сказала она.

Феномен кафе-коворкингов

Эксперта также рассказала о феномене кафе-коворкингов. Ведь несмотря на громкие звуки от генераторов, они привлекают посетителей, в том числе и для работы во время отключений света.

Генераторы, работающие возле кафе, несмотря на дыханье, привлекают людей. Значит, кафе работает, можно поесть-выпить и поработать. Количество тех, кто работает в ресторанах во время отключений, также увеличивается,

– сказала эксперт.

Как бизнесу избежать отключений электроэнергии

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, для того, чтобы бизнес не выключали от электроэнергии – компания должна импортировать более 80% электроэнергии от общего потребления на соответствующий час.

Заметьте! Ранее для предотвращения отключений бизнеса необходимо было импортировать 50% от фактического потребления в каждом расчетном периоде с октября по апрель и 30% – с мая по сентябрь.

Как сообщается, новые правила обоснованы потребностью гарантировать операционную безопасность объединенной энергетической системы Украины в условиях возможных массированных обстрелов, благодаря импорту электроэнергии из стран ЕС.