Коли можна оформити пенсію за віком

В Україні пенсію за віком можна оформити за наявності необхідного страхового стажу. Якщо людина не має достатньої кількості страхового стажу у 60 років, вона зможе отримати пенсію одразу після його набуття, не чекаючи до 63-річного віку.

Скільки потрібно стажу

Як зазначають у Пенсійному фонді України (ПФУ), вік виходу на пенсію (60, 63 або 65 років) залежить від набутого страхового стажу, інформує 24 Канал.

Дивіться також Деяким українцям зменшать пенсії у 2025 році

Для кожної вікової категорії визначена мінімальна тривалість страхового стажу, необхідна для отримання пенсії. У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати не менше 32 років страхового стажу.

Якщо людина не має достатнього стажу на момент досягнення 60-річного віку, вона може продовжити працювати та отримати пенсію одразу після досягнення необхідного стажу.

Наприклад, якщо людина після 60 років ще працюватиме і через пів року набуде 32 роки стажу, вона може звернутися за пенсією відразу після виконання цієї умови, не чекаючи 63-річного віку.

Пенсійна реформа

Це нововведення спрямоване на забезпечення гнучкості у пенсійній системі та дає можливість громадянам отримувати виплати, як тільки вони відповідають встановленим вимогам.

Водночас залишається актуальним питання пенсійної реформи, адже демографічна ситуація та економічні виклики вимагають подальших змін у системі соціального забезпечення.