Кому переглянуть пенсії
Відповідно до ухваленої урядом постанови, виплати, що перевищують 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, будуть переглянуті із застосуванням спеціальних коефіцієнтів, передає 24 Канал з посиланням на Закон України.
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Таким чином, нові обмеження стосуватимуться пенсій, які перевищують 23,61 тисячі гривень, оскільки прожитковий мінімум у 2025 році становить 2,36 тисячі гривень.
Під дію цієї норми потраплять держслужбовці, прокурори, народні депутати, працівники уряду та Нацбанку, дипломати, представники місцевого самоврядування, ліквідатори аварії на ЧАЕС, науковці, а також колишні військовослужбовці.
Зауважте! Це стосується пенсіонерів, які отримують понад 100 тисяч гривень на місяць, а також окремих груп чорнобильців. Зміни впроваджуються в рамках виконання держбюджету-2025 для оптимізації соціальних витрат.
Як зміняться пенсії чорнобильців
У 2025 році частина чорнобильських пенсіонерів втратить доплату в розмірі близько 2,3 тисячі гривень, яка залишиться лише для тих, хто проживав або працював у зоні з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року. Це рішення дозволить зекономити до 15 мільярдів гривень.
Мінімальні пенсійні виплати для постраждалих залишаться в межах 5–8,18 тисяч гривень, а для ліквідаторів – 8–13,37 тисяч гривень, залежно від групи інвалідності.
- для першої групи – 8,18 тисячі гривень;
- для другої групи – 6,54 тисячі гривень;
- для третьої групи – 5,04 тисячі гривень;
- для дітей з інвалідністю – 5,04 тисячі гривень;