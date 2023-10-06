У Німеччині до вілли друга Путіна прийшли з обшуками: скільки майна в нього вилучили

Російські олігархи продовжують потерпати через те, що опинилися поза законом в цивілізованому світі. Йдеться не лише про заморожування активів – до них приходять з обшуками та вилучають майно.

Обшуки на віллі Алішера Усманова

Німецькі правоохоронці завітали до вілли російського олігарха у громаді Роттах-Егерн, що на березі озера Тегернзе в Альпах. Стражі порядку відмовилися називати ім'я персони та лише сказали, що йдеться про підсанкційну особу. Втім, Reuters вдалося розвідати, що йдеться про Алішера Усманова.

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У Центральному відомстві з виконання санкцій також повідомили, що обшуки були проведені й на інших об'єктах бізнесмена. Як свідчать фотографії з місця події, у ході обшуків правоохоронці вилучили багато розкішних автомобілів.

В Усманова вилучили багато елітних автомобілів / Фото picture allianc

До речі! Олігарх Алішер Усманов перебуває в близькому оточенні Владіміра Путіна. Після повномасштабного вторгнення окупантів ЄС заморозив його активи та почав розслідування щодо можливої причетності бізнесмена до відмивання грошей.

Україна також конфіскувала 160 тисяч тонн залізної руди, які Усманов зберігав на підпільних складах. Вартість цього майна оцінили у 2 мільярди доларів.

Представник Усманова вже зв'язався зі ЗМІ та запевняє, що жодних підстав підозрювати олігарха у чомусь незаконному немає. Самі правоохоронці наразі ситуацію не коментують.