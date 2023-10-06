Обшуки на віллі Алішера Усманова
Німецькі правоохоронці завітали до вілли російського олігарха у громаді Роттах-Егерн, що на березі озера Тегернзе в Альпах. Стражі порядку відмовилися називати ім'я персони та лише сказали, що йдеться про підсанкційну особу. Втім, Reuters вдалося розвідати, що йдеться про Алішера Усманова.
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У Центральному відомстві з виконання санкцій також повідомили, що обшуки були проведені й на інших об'єктах бізнесмена. Як свідчать фотографії з місця події, у ході обшуків правоохоронці вилучили багато розкішних автомобілів.
В Усманова вилучили багато елітних автомобілів / Фото picture allianc
Представник Усманова вже зв'язався зі ЗМІ та запевняє, що жодних підстав підозрювати олігарха у чомусь незаконному немає. Самі правоохоронці наразі ситуацію не коментують.