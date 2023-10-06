Обыски на вилле Алишера Усманова

Немецкие правоохранители посетили виллу русского олигарха в общине Роттах-Эгерн на берегу озера Тегернзе в Альпах. Стражи порядка отказались называть имя персоны и только сказали, что речь идет о подсанкционном лице. Впрочем, Reuters удалось узнать, что речь идет об Алишере Усманове.

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В Центральном ведомстве по исполнению санкций также сообщили, что обыски были проведены и на других объектах бизнесмена. Как свидетельствуют фотографии с места происшествия, в ходе обысков правоохранители изъяли множество роскошных автомобилей.

У Усманова изъяли много элитных автомобилей​ / Фото picture allianc

Кстати! Олигарх Алишер Усманов находится в близком окружении Владимира Путина. После полномасштабного вторжения оккупантов ЕС заморозил его активы и начал расследование возможной причастности бизнесмена к отмыванию денег. Украина также конфисковала 160 тысяч тонн железной руды, которую Усманов хранил на подпольных складах. Стоимость этого имущества оценили в 2 миллиарда долларов.

Представитель Усманова уже связался со СМИ и уверяет, что никаких оснований подозревать олигарха в чем-то незаконном нет. Сами правоохранители пока ситуацию не комментируют.