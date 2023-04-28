ЄС продовжив вільну торгівлю з Україною

Європейський Союз продовжив угоду на вільну торгівлю з Україною. Парламент проголосував однозначно.

Що сталося

28 квітня Європарламент проголосував за продовження вільної торгівлі з Україною. Про це у своєму Twitter розповів редактор "Radio Free Europe".

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І врешті-решт було досягнуто консенсусу щодо цього,

– написав він на своїй сторінці.

Як мобілізація розвалює економіку Росії

У Росії ухвалили рішення різко збільшити кількість мобілізованих. Це створило величезну проблему як в реалізації, так і в економічному аспекті.

Військовий злочинець та президент Росії Владімір Путін підтримав набір до армії 415 тисяч контрактників у 2023 році. 300 тисяч служитимуть в резерві, 115 тисяч планують відправити до України.

Основна проблема у тому, що військовим потрібно платити, утримувати, одягати, умундировувати тощо.

– зовнішньоекономічна політика, за якої держава не втручається у торговельні відносини з іншими країнами; відсутність штучних (створених урядом) бар'єрів у торгівлі між окремими фірмами різних країн.