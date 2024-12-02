В Україні можуть з'явитися платні дороги: уряд ініціював процес

В Україні планують впровадження платних доріг, що є частиною зобов'язань перед Європейським Союзом. Для фінансування вже укладені угоди з Європейським інвестиційним банком.

Чи будуть в Україні платні дороги

Уряд вже розробив відповідний законопроєкт, що дозволить запровадити в Україні платні дороги, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНН.

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Наразі триває аналіз трафіку на шести основних маршрутах, щоб визначити доцільність цього проєкту та підготувати необхідні механізми. Про це заявив заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач.

Сергій Деркач Заступник міністра розвитку громад та територій Питання платних доріг – це вимога ЄС. У нас є напрацьований законопроєкт щодо цього і зараз ми працюємо над його втіленням…Для того, аби зробити якісну дорогу, потрібно провести аналіз інтенсивності руху, зараз такий аналіз ведеться по 6 дорогам, щоб запустити механізм платних доріг. Говоримо з інвесторами, є домовленості з ЄІБ.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що зміни до стандарту ДСТУ 4092:2024 не матимуть значного впливу на роботу світлофорів.

Зауважте! Це означає, що принципи регулювання дорожнього руху залишаться здебільшого незмінними. Нововведення спрямовані на оновлення технічних аспектів, проте вони не вплинуть на основний порядок функціонування світлофорів.