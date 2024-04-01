Бюрократичні вимоги часто називають одним з головних бар'єрів для бізнесу. Певні кроки у вирішенні цієї проблеми вже почали робити.

Застарілі вимоги нарешті скасували

Кабмін змінив понад 50 актів щодо ведення бізнесу, ще 15 постанов втратили свою чинність. Деякі з них були прийняті ще в радянські часи і з того часу не змінювалися.

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Зокрема, раніше діяла вимога, яка зобов'язувала підприємців ставити печатки на усіх документах, які вони подають до державних органів. Тепер така необхідність є лише для випадків, які встановлені законом.

Наприклад, за законом, використання печаток стало добровільним ще 10 років тому. Однак, у підзаконних актах відповідні вимоги залишалися. Кабінет Міністрів України привів урядові акти у відповідність до закону,

– пояснив Олексій Соболев, заступник міністра економіки.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Для того, аби переглянути інструменти державного регулювання господарської діяльності, була створена спеціальна Міжвідомча робочого група. Загалом їй вдалося переглянути понад 1300 регуляторних інструментів.

Згідно із рекомендаціями фахівців, 456 з них було запропоновано скасувати, ще 584 підлягають спрощенню.