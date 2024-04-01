Устаревшие требования наконец отменили

Кабмин изменил более 50 актов по ведению бизнеса, еще 15 постановлений утратили свою силу. Некоторые из них были приняты еще в советские времена и с тех пор не менялись.

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В частности, ранее действовало требование, которое обязывало предпринимателей ставить печати на всех документах, которые они подают в государственные органы. Теперь такая необходимость есть только для случаев, которые установлены законом.

Например, по закону, использование печатей стало добровольным еще 10 лет назад. Однако, в подзаконных актах соответствующие требования оставались. Кабинет Министров Украины привел правительственные акты в соответствие с законом,

– пояснил Алексей Соболев, заместитель министра экономики.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Для того, чтобы пересмотреть инструменты государственного регулирования хозяйственной деятельности, была создана специальная Межведомственная рабочая группа. В целом ей удалось пересмотреть более 1300 регуляторных инструментов.

Согласно рекомендациям специалистов, 456 из них было предложено отменить, еще 584 подлежат упрощению.