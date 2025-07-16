Удар по Вінниці: постраждало польське підприємство, є тяжко поранені

Унаслідок чергової російської атаки дронами-камікадзе по Вінниці постраждало підприємство польської компанії Barlinek Group, яка виробляє дерев'яні підлогові покриття.

Чи була атака цілеспрямованою?

Удар по заводу Barlinek був скоординованим і цілеспрямованим, оскільки атаку здійснено з трьох напрямків. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує 24 Канал.

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Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше 8 людей, 2 з яких у тяжкому стані з опіками. На місці працюють рятувальники та представники польського консульства.

"Керівник заводу щойно повідомив мені, що це була умисна атака з трьох напрямків… Злочинна війна Путіна дедалі ближча до наших кордонів", — заявив Сікорський.

Головне управління ДСНС України у Вінницькій області повідомило, що станом на зараз рятувальникам вдалось ліквідували пожежу на другому цивільному підприємстві на Вінниччині, в яке влучили ворожі ударні дрони. У відомстві також опублікували фото з місця атаки.

Зауважимо, що крім Вінниці, у ніч проти вівторка російські сили завдали ударів по Краматорську, Харкову та Кривому Рогу. Як наслідок, руйнування зафіксовано в усіх цих містах.