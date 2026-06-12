Дитячу виплату "єЯсла" можуть розширити на ФОПів, проте є нюанс, – Свириденко

Уряд України розглядає можливість розширення державної програми "єЯсла" на жінок, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці. Проте для цього потрібно дещо підготувати.

Коли жінки-ФОП зможуть отримувати допомогу "єЯсла"?

Уряд готовий опрацювати варіант, за яким участь у програмі зможуть брати жінки-ФОПи. Про це розповіла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, пише "Інтерфакс-Україна".

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За її словами, питання кадрового забезпечення та залучення жінок до ринку праці є одним із ключових для бізнесу.

Ми готові розглянути можливості розширення цієї програми на фізичних осіб-підприємниць. Але нас разом з Міністром соціальної політики турбує питання побудови одразу антифрод-системи, щоб уникнути зловживання з боку ФОПів, які ніколи не займалися наданням цих видів послуг, які просто можуть зловживати за рахунок таких змін,

– сказала Свириденко.

Отже, серед основних ризиків, які називають у Кабміні – можливе оформлення ФОПів без реальної підприємницької діяльності.

Що варто знати про "єЯсла"?

У 2026 році розмір виплати "єЯсла" становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, – 12 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину, повідомляє ПФУ.

Право на цю допомогу має мати або інший законний представник, який фактично здійснював догляд за дитиною та став до роботи в режимі повного робочого дня. Виплати почнуться після досягнення дитиною 1-річного віку та триватимуть до її 3-річчя.

Для оформлення потрібні:

базові документи (паспорт або ID-картка з даними про місце проживання, РНОКПП);

копія свідоцтва про народження дитини (з пред'явленням оригіналу);

копія або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про вихід на роботу в режимі повного робочого часу, або довідка про підтвердження місця роботи із зазначенням роботи в режимі повного робочого часу;

для опікуна – копія рішення про встановлення опіки.

Які ще є виплати на дитину?

При народженні малюка держава виплачує одноразово 50 тисяч гривень. З 1 січня таку допомогу нарахували вже майже 28 тисячам жінок.

Підтримка у період до та після пологів наразі складає 7 тисяч гривень щомісяця. За словами прем'єрки, такі виплати вже отримали майже 20 тисяч жінок.

Так само щомісяця виплачують кошти родинам по догляду за дитиною до 1 року. Від початку 2026 року сума теж становить 7 тисяч гривень. виплати надійшли понад 114 тисячам батьків.

Уряд удосконалив використання "дитячих" коштів, щоб батьки могли краще забезпечити першочергові потреби дитини. Для цього він систематизував перелік дозволених напрямів витрат для усіх видів виплат. Відтак, батьки можуть витрачати їх:

на дитячий та сімейний одяг;

на дитяче взуття;

у продовольчих магазинах та супермаркетах;

у магазинах спорттоварів та книжкових магазинах;

парках, атракціонах, розважальних центрах для дітей;

на лікарів;

на послуги з догляду за дітьми;

в аптеках та масажних салонах;

на електронне обладнання та іграшки;

на музеї та виставки тощо.

Однак кошти мають витрачатися саме на конкретні потреби дитини.