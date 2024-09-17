Вагітний ФОП: чи надасть держава виплати
Джерело:ПФУ
Держава надає виплати по тимчасовій втраті працездатності для вагітних жінок. Проте, якщо вони ФОПи ситуація стає складнішою.
Чи надають виплати вагітним ФОПам
У ПФУ повідомили, що в Україні громадяни мають право на страхові виплати через тимчасову втрату працездатності, в тому числі на допомогу по вагітності та пологах. Це регулює Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
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Нагадаємо! ФОП сам є страхувальником, бо платить єдиний внесок за себе.
Так, допомога по вагітності та пологах надається ФОП у разі сплати у встановленому законом порядку єдиного внеску за місяці розрахункового періоду та за місяць настання страхового випадку,
– написали у ПФУ.
Натомість, якщо єдиний внесок не сплачено за місяці розрахункового періоду або сплачено не за всі місяці, та одночасно є сплата за місяць настання страхового випадку, ФОПу надається допомога по вагітності та пологах.