Чи надають виплати вагітним ФОПам

У ПФУ повідомили, що в Україні громадяни мають право на страхові виплати через тимчасову втрату працездатності, в тому числі на допомогу по вагітності та пологах. Це регулює Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

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Нагадаємо! ФОП сам є страхувальником, бо платить єдиний внесок за себе.

Так, допомога по вагітності та пологах надається ФОП у разі сплати у встановленому законом порядку єдиного внеску за місяці розрахункового періоду та за місяць настання страхового випадку,

– написали у ПФУ.

Натомість, якщо єдиний внесок не сплачено за місяці розрахункового періоду або сплачено не за всі місяці, та одночасно є сплата за місяць настання страхового випадку, ФОПу надається допомога по вагітності та пологах.