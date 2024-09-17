Предоставляют ли выплаты беременным ФЛПам

У ПФУ сообщили, что в Украине граждане имеют право на страховые выплаты из-за временной потери трудоспособности, в том числе на пособие по беременности и родам. Это регулирует Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

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Напомним! ФЛП сам является страхователем, потому что платит единый взнос за себя.

Так, пособие по беременности и родам предоставляется ФЛП в случае уплаты в установленном законом порядке единого взноса за месяцы расчетного периода и за месяц наступления страхового случая,

– написали в ПФУ.

Зато, если единый взнос не уплачен за месяцы расчетного периода или уплачен не за все месяцы, и одновременно есть уплата за месяц наступления страхового случая, ФЛП предоставляется пособие по беременности и родам.