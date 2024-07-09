Загроза скорочення виробництва: бізнес за те, щоб знизити норму імпорту електроенергії

Компанії гірничо-металургійного комплексу звертаються до Кабміну з пропозицією знизити норму імпорту електроенергії для стабільного енергопостачання підприємств – є рішення про збільшення її до 80%. Якщо цього не зробити, тоді бізнес буде вимушений скорочувати виробництво.

Які пропозиції в бізнесу

Бізнес пропонує знизити норму до рівня хоча б 50%. Як пояснює головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко, вартість електроенергії для промислових споживачів в Україні є найвищою у Європі.

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Червнева ціна на ринку на добу вперед в Україні склала 112,3 євро за мегават-годину, тоді як у Польщі та Німеччині – це 105 євро за мегават-годину та 72,6 євро за мегават-годину відповідно.

Водночас директор "Дніпросталь-Енерго", Василь Гончарук, вартість електроенергії становить близько 25% у собівартості сталевої заготовки. Далі вона використовується для виробництва основної продукції компанії "Інтерпайп" – це труби та залізничні колеса.

Збільшення вартості електроенергії веде до зниження конкурентоспроможності на світовому ринку та ставить компанію на межу виживання. Цей факт особливо трагічно може відчуватися у прифронтовому Нікополі, який перебуває під щоденним обстрілом російських агресорів,

– додає Гончарук.

Ще однією проблемою в перспективі стане те, що зараз на обговоренні перебуває скасування норми про 2 класи споживачів електроенергії. Якщо це рішення буде ухвалене, тоді промислові споживачі будуть змушені оплачувати інфраструктуру, якою не користуються.