Угроза сокращения производства: бизнес за то, чтобы снизить норму импорта электроэнергии

Компании горно-металлургического комплекса обращаются к Кабмину с предложением снизить норму импорта электроэнергии для стабильного энергоснабжения предприятий – есть решение об увеличении ее до 80%. Если этого не сделать, тогда бизнес будет вынужден сокращать производство.

Какие предложения у бизнеса

Бизнес предлагает снизить норму до уровня хотя бы 50%. Как объясняет главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко, стоимость электроэнергии для промышленных потребителей в Украине является самой высокой в Европе.

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Июньская цена на рынке на сутки вперед в Украине составила 112,3 евро за мегаватт-час, тогда как в Польше и Германии – это 105 евро за мегаватт-час и 72,6 евро за мегаватт-час соответственно.

В то же время директор "Днепросталь-Энерго", Василий Гончарук, стоимость электроэнергии составляет около 25% в себестоимости стальной заготовки. Далее она используется для производства основной продукции компании "Интерпайп" – это трубы и железнодорожные колеса.

Увеличение стоимости электроэнергии ведет к снижению конкурентоспособности на мировом рынке и ставит компанию на грань выживания. Этот факт особенно трагически может ощущаться в прифронтовом Никополе, который находится под ежедневным обстрелом российских агрессоров,

– добавляет Гончарук.

Еще одной проблемой в перспективе станет то, что сейчас на обсуждении находится отмена нормы о 2 классах потребителей электроэнергии. Если это решение будет принято, тогда промышленные потребители будут вынуждены оплачивать инфраструктуру, которой не пользуются.