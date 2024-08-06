Українська компанія розширює виробництво дронів: новий завод у Словаччині

Українська компанія Skyeton розширила діяльність з виробництва дронів на Словаччину. Вона відома своїми розвідувальними системами ACS-3/Raybird-3.

Скільки компанія інвестувала у завод у Словаччині

За повідомленнями, компанія вклала 3,5 мільйона доларів у завод у Словаччині. Завдяки отриманню замовлення на понад 75 розвідувальних систем від Збройних сил України, виробництво на новому заводі у Словаччині стартувало весною 2024 року.

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Raybird є одним із лише п'яти БПЛА у світі з такими потужними можливостями, і водночас він є економічно вигіднішим за свої іноземні аналоги. Нині завод може виробляти 25 систем на рік, але після завершення інвестиційного раунду планується збільшити цю потужність вчетверо.

Що відомо про системи Raybird? Системи Raybird компанії Skyeton, що знаходяться на озброєнні Збройних сил України з 2018 року, являють собою перспективні дрони. Кожна система коштує 1,2 мільйона доларів. Вона складається з трьох безпілотників, переносної наземної станції управління, антенної системи, пускової установки, а також камери, фотоапарата і радарів.

Ці дрони здатні перебувати в повітрі до 28 годин, долати відстані до 2 500 кілометрів та підійматися на висоту до 4 500 метрів.