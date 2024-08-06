Українська компанія розширює виробництво дронів: новий завод у Словаччині

6 серпня 2024, 10:37
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Джерело:

Defence Industry Europe

Українська компанія Skyeton розширила діяльність з виробництва дронів на Словаччину. Вона відома своїми розвідувальними системами ACS-3/Raybird-3.

Скільки компанія інвестувала у завод у Словаччині

За повідомленнями, компанія вклала 3,5 мільйона доларів у завод у Словаччині. Завдяки отриманню замовлення на понад 75 розвідувальних систем від Збройних сил України, виробництво на новому заводі у Словаччині стартувало весною 2024 року.

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Raybird є одним із лише п'яти БПЛА у світі з такими потужними можливостями, і водночас він є економічно вигіднішим за свої іноземні аналоги. Нині завод може виробляти 25 систем на рік, але після завершення інвестиційного раунду планується збільшити цю потужність вчетверо.

Зауважте! Ці дрони здатні перебувати в повітрі до 28 годин, долати відстані до 2 500 кілометрів та підійматися на висоту до 4 500 метрів.

Що відомо про системи  Raybird?

Системи Raybird компанії Skyeton, що знаходяться на озброєнні Збройних сил України з 2018 року, являють собою перспективні дрони. Кожна система коштує 1,2 мільйона доларів. Вона складається з трьох безпілотників, переносної наземної станції управління, антенної системи, пускової установки, а також камери, фотоапарата і радарів.
Автор: Катерина Добровольська