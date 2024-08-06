Сколько компания инвестировала в завод в Словакии

По сообщениям, компания вложила 3,5 миллиона долларов в завод в Словакии. Благодаря получению заказа на более 75 разведывательных систем от Вооруженных сил Украины, производство на новом заводе в Словакии стартовало весной 2024 года.

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Raybird является одним из всего пяти БПЛА в мире с такими мощными возможностями, и одновременно он экономически выгоднее своих иностранных аналогов. Сейчас завод может производить 25 систем в год, но после завершения инвестиционного раунда планируется увеличить эту мощность в четыре раза.

Обратите внимание! Эти дроны способны находиться в воздухе до 28 часов, преодолевать расстояния до 2 500 километров и подниматься на высоту до 4 500 метров.