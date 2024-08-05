Продажа спиртового завода

На продажу выставили "Зарубинский спиртовой завод". Этот единственный имущественный комплекс расположен в Тернопольской области.

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Аукцион состоится 7 августа в системе "Прозорро.Продажи". Стартовая цена лота без НДС составляет чуть больше 219 миллионов гривен.

Это действующее предприятие, специализирующееся на производстве биоэтанола и имеет значительный потенциал для расширения производства. Приватизация завода открывает возможности для модернизации производства и увеличения объемов выпуска биотоплива, –

– отметил Виталий Коваль, глава Фонда госимущества.

Что известно об объекте

Производство в поселке Зарубинцы расположено на 4 земельных участках, их общая площадь составляет 23,6 гектара. Общая площадь объекта составляет более 27 тысяч квадратных метров.

Покупатель также получит в собственность 49 единиц недвижимого имущества и инфраструктуры, 606 единиц движимого имущества и 27 единиц транспорта.