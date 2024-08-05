Продаж спиртового заводу

На продаж виставили "Зарубинський спиртовий завод". Цей єдиний майновий комплекс розташований у Тернопільській області.

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Аукціон відбудеться 7 серпня в системі "Прозорро.Продажі". Стартова ціна лота без ПДВ складає трішки більше як 219 мільйонів гривень.

Це діюче підприємство, що спеціалізується на виробництві біоетанолу та має значний потенціал для розширення виробництва. Приватизація заводу відкриває можливості для модернізації виробництва та збільшення обсягів випуску біопалива, –

– зазначив Віталій Коваль, очільник Фонду держмайна.

Що відомо про об'єкт

Виробництво у селищі Зарубинці розташоване на 4 земельних ділянках, їх загальна площа складає 23,6 гектара. Загальна площа об'єкта становить понад 27 тисяч квадратних метрів.

Покупець також отримає у власність 49 одиниць нерухомого майна та інфраструктури, 606 одиниць рухомого майна та 27 одиниць транспорту.