Відбулись зміни щодо реєстрів платників податків

Податкова служба оновила форму запиту на витяг з реєстру платників ПДВ: тепер можна отримати онлайн Державна податкова служба України (ДПС) спростила отримання витягу з реєстру платників ПДВ – тепер його можна замовити в електронній формі.

Що змінилося

Оновлена форма запиту передбачає можливість отримати витяг через електронний кабінет або на електронну пошту. Для цього у запиті необхідно вибрати відповідний спосіб отримання документа, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДПС.

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Крім того, підприємці тепер можуть у електронному форматі отримати довідку про своїх контрагентів з реєстру платників ПДВ.

Де знайти інформацію

Оновлені дані, зокрема інформацію про анулювання реєстрації платників ПДВ, доступні в електронному кабінеті платника у розділі "Реєстри".

Зауважте. Зміни покликані спростити доступ до важливої податкової інформації та зменшити адміністративне навантаження на бізнес.