Відбулись зміни щодо реєстрів платників податків
- Податкова служба України спростила отримання витягу з реєстру платників ПДВ, дозволяючи замовлення в електронній формі через електронний кабінет або електронну пошту.
- Підприємці також можуть отримати довідку про контрагентів та інформацію про анулювання реєстрації платників ПДВ в електронному кабінеті платника.
Податкова служба оновила форму запиту на витяг з реєстру платників ПДВ: тепер можна отримати онлайн Державна податкова служба України (ДПС) спростила отримання витягу з реєстру платників ПДВ – тепер його можна замовити в електронній формі.
Що змінилося
Оновлена форма запиту передбачає можливість отримати витяг через електронний кабінет або на електронну пошту. Для цього у запиті необхідно вибрати відповідний спосіб отримання документа, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДПС.
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Крім того, підприємці тепер можуть у електронному форматі отримати довідку про своїх контрагентів з реєстру платників ПДВ.
Де знайти інформацію
Оновлені дані, зокрема інформацію про анулювання реєстрації платників ПДВ, доступні в електронному кабінеті платника у розділі "Реєстри".
Зауважте. Зміни покликані спростити доступ до важливої податкової інформації та зменшити адміністративне навантаження на бізнес.