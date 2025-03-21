Что изменилось

Обновленная форма запроса предусматривает возможность получить выписку через электронный кабинет или на электронную почту. Для этого в запросе необходимо выбрать соответствующий способ получения документа, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГНС.

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Кроме того, предприниматели теперь могут в электронном формате получить справку о своих контрагентах из реестра плательщиков НДС.

Где найти информацию

Обновленные данные, в частности информацию об аннулировании регистрации плательщиков НДС, доступны в электронном кабинете плательщика в разделе "Реестры".

Обратите внимание. Изменения призваны упростить доступ к важной налоговой информации и уменьшить административную нагрузку на бизнес.