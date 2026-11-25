За рік після скасування обмежень на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років українські роботодавці відчули зміни у кадровій ситуації. Компаніям стало складніше знаходити молодих працівників, а частина бізнесу почала переглядати підходи до найму та активніше залучати кандидатів старшого віку.

Скільки молоді планує виїхати з України

Частка молодих чоловіків віком від 18 до 22 років, які планують виїхати з України, за рік зросла. Якщо у 2025 році про такі наміри заявляли 23% респондентів, то у 2026 році – вже 27%. Водночас більшість опитаних не планує виїжджати, відомо 24 Каналу з дослідження OLX Робота.

Зміни у настроях молоді позначилися і на роботодавцях. У 2026 році половина опитаних компаній повідомила, що відчула вплив дозволу на виїзд на свій бізнес. Рік тому таких було більше – 56%.

Водночас 28% роботодавців не помітили змін, тоді як у 2025 році так відповіли 34%. Значно зросла й частка тих, хто не зміг визначитися з відповіддю: з 9% торік до 22% у 2026 році.

Як дозволи на виїзд вплинули на найм молоді

Найчастіше роботодавці пов'язують зміни на ринку праці зі звільненнями молодих співробітників та труднощами під час пошуку нових кандидатів. За результатами опитування, компанії зіткнулися з такими проблемами:

48% респондентів відзначили збільшення кількості звільнень молодих працівників;

45% повідомили, що стало складніше знаходити молодих кандидатів;

32% зауважили зменшення кількості відгуків на вакансії;

25% вказали на погіршення якості кандидатів на стартові посади;

20% відзначили зростання зарплатних очікувань молоді.

Водночас наміри молодих чоловіків виїхати за кордон не пояснюють усіх кадрових змін. На ситуацію також впливають війна, економічні обставини та демографічні процеси.

Інфографіка OLX Робота

Який бізнес найбільше відчув кадрові зміни

Вплив дозволу на виїзд молоді відчували компанії різного масштабу. Водночас у більших підприємств частка таких відповідей була дещо вищою:

Найбільше опитаних роботодавців представляли роздрібну торгівлю – 40% Ще 14% працювали у сфері послуг, 8% – в IT. Виробництво товарів, будівництво та гуртова торгівля становили по 7% від вибірки. Також в опитуванні брали участь компанії з транспорту та логістики, HoReCa, сільського господарства й інформаційно-консультаційних послуг.

Кадрові зміни внаслідок дозволу на виїзд можуть проявлятися по-різному, залежно від специфіки бізнесу. Дослідження показує, що вплив нововведення не обмежується окремими галузями чи розміром компанії. Тому роботодавцям важливо враховувати зміни на ринку та за потреби переглядати свої підходи до залучення працівників,

– зазначила керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна.

Інфографіка OLX Робота

Кого бізнес почав наймати активніше

Попри кадрові труднощі, більшість роботодавців – 38% від усіх опитаних – не змінювали свої підходи до найму після запровадження дозволу на виїзд для молодих чоловіків.

Однак частина компаній адаптувалася до ситуації та почала розширювати коло потенційних працівників. Серед роботодавців, які вживали адаптаційних заходів:

29% почали активніше залучати кандидатів старшого віку;

18% – жінок;

9% – фрилансерів, дистанційних працівників або кандидатів з інших регіонів;

5% запровадили внутрішнє навчання та програми утримання молоді.

Водночас не всі компанії змогли адаптуватися шляхом розширення найму. Серед усіх опитаних роботодавців 9% розглядають повне або часткове припинення діяльності, ще 9% тимчасово заморозили розширення бізнесу. До скорочення вакансій та оптимізації структури штату вдалися 2% респондентів.

Інфографіка OLX Робота

Таким чином, за рік після зміни правил виїзду молоді український бізнес почав по-різному реагувати на кадрові труднощі.



