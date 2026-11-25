Сколько молодых людей планируют уехать из Украины

Доля молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, планирующихвыехать из Украины, за год выросла. Если в 2025 году о таких намерениях заявляли 23% респондентов, то в 2026 году – уже 27%. В то же время большинство опрошенных не планирует уезжать, как стало известно 24 Каналу из исследования OLX Робота.

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Изменения в настроениях молодежи отразились и на работодателях. В 2026 году половина опрошенных компаний сообщила, что ощутила влияние разрешения на выезд на свой бизнес. Год назад таких было больше – 56%.

В то же время 28% работодателей не заметили изменений, тогда как в 2025 году так ответили 34%. Значительно выросла и доля тех, кто не смог определиться с ответом: с 9% в прошлом году до 22% в 2026 году.

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Как разрешения на выезд повлияли на найм молодежи

Чаще всего работодатели связывают изменения на рынке труда с увольнениями молодых сотрудников и трудностями при поиске новых кандидатов. По результатам опроса, компании столкнулись с такими проблемами:

48% респондентов отметили увеличение количества увольнений молодых сотрудников;

45% сообщили, что стало сложнее находить молодых кандидатов;

32% отметили уменьшение количества откликов на вакансии;

25% указали на ухудшение качества кандидатов на стартовые должности;

20% отметили рост зарплатных ожиданий молодежи.

В то же время намерения молодых мужчин уехать за границу не объясняют всех кадровых изменений. На ситуацию также влияют война, экономические обстоятельства и демографические процессы.

Инфографика OLX Работа

Какой бизнес больше всего ощутил кадровые изменения

Влияние разрешения на выезд молодежи ощутили компании разного масштаба. При этом у крупных предприятий доля таких ответов была несколько выше:

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Больше всего опрошенных работодателей представляли розничную торговлю – 40% Что касается сферы услуг, то еще 14% работали в ней, а 8% – в IT. Производство товаров, строительство и оптовая торговля составляли по 7% от выборки. Также в опросе принимали участие компании из сферы транспорта и логистики, HoReCa, сельского хозяйства и информационно-консультационных услуг.

Кадровые изменения вследствие разрешения на выезд могут проявляться по-разному, в зависимости от специфики бизнеса. Исследование показывает, что влияние нововведения не ограничивается отдельными отраслями или размером компании. Поэтому работодателям важно учитывать изменения на рынке и при необходимости пересматривать свои подходы к привлечению сотрудников– отметила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.

Инфографика OLX Работа

Кого бизнес начал нанимать активнее

Несмотря на кадровые трудности, большинство работодателей – 38% от всех опрошенных – не меняли свои подходы к найму после введения разрешения на выезд для молодых мужчин.

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Однако часть компаний адаптировалась к ситуации и начала расширять круг потенциальных сотрудников. Среди работодателей, которые принимали адаптационные меры:

29% начали активнее привлекать кандидатов старшего возраста;

18% – женщин;

9% – фрилансеров, удаленных сотрудников или кандидатов из других регионов;

5% ввели внутреннее обучение и программы удержания молодежи.

В то же время не все компании смогли адаптироваться за счет расширения найма. Среди всех опрошенных работодателей 9% рассматривают возможность полного или частичного прекращения деятельности, еще 9% временно приостановили расширение бизнеса. К сокращению вакансий и оптимизации штатной структуры прибегли 2% респондентов.

Инфографика OLX Работа

Таким образом, через год после изменения правил выезда молодежи украинский бизнес начал по-разному реагировать на кадровые трудности.