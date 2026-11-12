Каждый четвертый думает о выезде: как изменились планы молодых людей 18– 22 лет за год

Сколько молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет планируют выехать за границу / Фото: Depositphotos
В августе 2025 года мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили выезжать из Украины во время военного положения. И хотя открытые границы предоставили молодежи больше возможностей, не все спешат ими воспользоваться.
Сколько молодых мужчин планируют уехать из Украины
Через год OLX Работа провела исследование, чтобы выяснить, сколько юношей в возрасте до 22 лет планируют воспользоваться разрешением и что влияет на их выбор, сообщает 24 Канал.
По результатам опроса, проведенного в октябре, выяснилось, что большинство молодых мужчин не собираются паковать чемоданы:
- 37% решили остаться дома,
- 27% думают о переезде...
Еще около 36% опрошенных до сих пор колеблются и не приняли окончательного решения.
Исследование показало, что на решение молодежи часто влияет окружение. Среди опрошенных 68% имеют знакомых, которые уже уехали за границу. В этой группе 31% также планируют выезд. Зато среди тех, чьи знакомые не уезжали, таких лишь 13%.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Фото: Почему растет намерение юношей уехать / OLX Работа
Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина отметила, что значительных изменений в планах выезда за границу пока нет.
За год после открытия границ для мужчин в возрасте 18–22 лет миграционные намерения молодежи несколько изменились, однако говорить о заметном "сдвиге" в сторону выезда пока не приходится. Доля тех, кто планирует уехать, незначительно выросла, а значительная часть опрошенных до сих пор не определилась со своими планами
Что заставляет молодежь оставаться или уезжать
Чаще всего молодые мужчины не хотят покидать Украину из-за семьи и близких людей – это удерживает 54% юношей.
- Еще 47% хотят строить карьеру в Украине;
- 35% опрошенных юношей в возрасте 18–22 лет стремятся помогать стране;
- а 41% не уверены, что за границей их жизнь будет лучше.
Некоторые не хотят начинать все сначала в другой стране или не имеют возможности уехать по личным или юридическим причинам.
В то же время среди тех, кто рассматривает возможность переезда, главным мотивом является безопасность – об этом сказали 55% респондентов.
Еще 47% хотят избежать мобилизации, а 40% надеются найти лучшие карьерные возможности за рубежом.
Фото: Что влияет на выбор молодых мужчин / OLX Работа
Какие планы строят несовершеннолетние украинцы
Ситуация среди юношей до 18 лет несколько отличается, ведь 28% из них уже сейчас планируют переезд. Их главный мотив, помимо безопасности, – это получение качественного европейского образования (34%).
Мария Абдуллина отметила, что для обеих возрастных групп важными остаются семья и безопасность, но профессиональные и образовательные планы различаются.
Для несовершеннолетних стимулом для переезда является возможность получить образование за рубежом, тогда как для мужчин в возрасте 18–22 лет все более важным становится вопрос профессиональной реализации в Украине.
Напомним, 26 августа 2025 года правительство приняло постановление № 1031, которым разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно пересекать государственную границу во время военного положения. Новые правила вступили в силу 28 августа. Для выезда необходимо иметь загранпаспорт и военно-учетный документ.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии1 комментарий