Каждый четвертый думает о выезде: как изменились планы молодых людей 18– 22 лет за год

Сколько молодых мужчин планируют уехать из Украины

Через год OLX Работа провела исследование, чтобы выяснить, сколько юношей в возрасте до 22 лет планируют воспользоваться разрешением и что влияет на их выбор, сообщает 24 Канал.

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По результатам опроса, проведенного в октябре, выяснилось, что большинство молодых мужчин не собираются паковать чемоданы:

37% решили остаться дома,

27% думают о переезде...

Еще около 36% опрошенных до сих пор колеблются и не приняли окончательного решения.

Исследование показало, что на решение молодежи часто влияет окружение. Среди опрошенных 68% имеют знакомых, которые уже уехали за границу. В этой группе 31% также планируют выезд. Зато среди тех, чьи знакомые не уезжали, таких лишь 13%.

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Фото: Почему растет намерение юношей уехать / OLX Работа

Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина отметила, что значительных изменений в планах выезда за границу пока нет.

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За год после открытия границ для мужчин в возрасте 18–22 лет миграционные намерения молодежи несколько изменились, однако говорить о заметном "сдвиге" в сторону выезда пока не приходится. Доля тех, кто планирует уехать, незначительно выросла, а значительная часть опрошенных до сих пор не определилась со своими планами– пояснила она.

Что заставляет молодежь оставаться или уезжать

Чаще всего молодые мужчины не хотят покидать Украину из-за семьи и близких людей – это удерживает 54% юношей.

Еще 47% хотят строить карьеру в Украине;

35% опрошенных юношей в возрасте 18–22 лет стремятся помогать стране;

а 41% не уверены, что за границей их жизнь будет лучше.

Некоторые не хотят начинать все сначала в другой стране или не имеют возможности уехать по личным или юридическим причинам.

В то же время среди тех, кто рассматривает возможность переезда, главным мотивом является безопасность – об этом сказали 55% респондентов.

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Еще 47% хотят избежать мобилизации, а 40% надеются найти лучшие карьерные возможности за рубежом.

Фото: Что влияет на выбор молодых мужчин / OLX Работа

Какие планы строят несовершеннолетние украинцы

Ситуация среди юношей до 18 лет несколько отличается, ведь 28% из них уже сейчас планируют переезд. Их главный мотив, помимо безопасности, – это получение качественного европейского образования (34%).

Мария Абдуллина отметила, что для обеих возрастных групп важными остаются семья и безопасность, но профессиональные и образовательные планы различаются.

Для несовершеннолетних стимулом для переезда является возможность получить образование за рубежом, тогда как для мужчин в возрасте 18–22 лет все более важным становится вопрос профессиональной реализации в Украине.– добавила руководитель направления OLX Работа.

Напомним, 26 августа 2025 года правительство приняло постановление № 1031, которым разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно пересекать государственную границу во время военного положения. Новые правила вступили в силу 28 августа. Для выезда необходимо иметь загранпаспорт и военно-учетный документ.