Кожен четвертий думає про виїзд: як змінилися плани юнаків 18 – 22 років за рік

Скільки молодих чоловіків планують виїхати з України

Через рік OLX Робота провела дослідження, щоб з’ясувати, скільки юнаків віком до 22 років планують скористатися дозволом та що впливає на їхній вибір, розповідає 24 Канал.

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За результатами опитування, проведеного в жовтні, виявилося, що більшість молодих чоловіків не збираються пакувати валізи:

37% вирішили залишитися вдома,

27% думають про переїзд.

Ще близько 36% опитаних досі вагаються і не ухвалили остаточного рішення.

Дослідження показало, що на рішення молоді часто впливає оточення. Серед опитаних 68% мають знайомих, які вже виїхали за кордон. У цій групі 31% також планують виїзд. Натомість серед тих, чиї знайомі не виїжджали, таких лише 13%.

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Фото: Чому збільшується намір виїзду юнаків / OLX Робота

Керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна зазначила, що значних змін щодо планів виїзду за кордон поки немає.

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За рік після відкриття кордонів для чоловіків 18 – 22 років міграційні наміри молоді дещо змінилися, втім, говорити про помітний "зсув" у бік виїзду поки не доводиться. Частка тих, хто планує виїхати, незначно зросла, а вагома частина опитаних досі не визначилася зі своїми планами– пояснила вона.

Що змушує молодь залишатися або виїжджати

Найчастіше молоді чоловіки не хочуть залишати Україну через родину та близьких людей – це зупиняє 54% юнаків.

Ще 47% хочуть будувати кар’єру в Україні;

35% опитаних хлопців 18 – 22 років прагнуть допомагати країні;

А 41% не впевнений, що за кордоном їхнє життя буде кращим.

Дехто не хоче починати все спочатку в іншій країні або не має можливості виїхати з особистих чи юридичних причин.

Водночас серед тих, хто розглядає переїзд, головним мотивом є безпека – про це сказали 55% респондентів.

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Ще 47% хочуть уникнути мобілізації, а 40% сподіваються знайти кращі кар’єрні можливості за кордоном.

Фото: Що впливає на вибір молодих чоловіків / OLX Робота

Які плани будують неповнолітні українці

Ситуація серед хлопців до 18 років дещо відрізняється, адже 28% з них вже зараз планують переїзд. Їхній головний мотив, окрім безпеки, – це здобуття якісної європейської освіти (34%).

Марія Абдулліна зауважила, що для обох вікових груп важливими залишаються сім’я та безпека, але професійні й освітні плани різняться.

Для неповнолітніх стимулом розглядати переїзд є можливість здобути освіту за кордоном, тоді як для чоловіків віком 18 – 22 роки дедалі важливішим стає питання професійної реалізації в Україні.– додала керівниця напряму OLX Робота.

Нагадаємо, 26 серпня 2025 року уряд ухвалив постанову №1031, якою дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років включно перетинати державний кордон під час воєнного стану. Нові правила набули чинності 28 серпня. Для виїзду необхідно мати закордонний паспорт і військово-обліковий документ.