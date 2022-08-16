Кількість вакансій зменшилась вдвічі: як повномасштабна війна вплинула на ринок IT – інфографіка

Повномасштабна війна проти росії мала значний вплив на український ринок праці. Негативні наслідки відчутні й у вітчизняній IT-галузі.

Засновник найбільшого українського форуму програмістів DOU та сервісу анонімного пошуку роботи для IT-фахівців Djinni Макс Іщенко навів статистику, як змінився найм у галузі після 24 лютого. За даними його сервісу, кількість відкритих вакансій станом на серпень загалом скоротилася вдвічі.

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Як змінився найм в IT після початку повномасштабної війни

За статистикою сервісу Djinni, якщо на початку лютого 2022 року роботодавці розмістили 28 тисяч вакансій, то зараз їх є вдвічі менше – 14 тисяч. Попри це, сам темп найму фахівців не зазнав за цей час значного спаду.

Кількість розміщених вакансій роботодавцями з галузі IT / Інфографіка твітер Макса Іщенка

Водночас кількість відгуків на вакансії пропорційно зросла у понад 2 рази – з 20 – 30 тисяч до 50 – 60 тисяч на тиждень.

Кількість відгуків на вакансії щотижня / Інфографіка твітер Макса Іщенка

Разом з тим, якщо на одну розміщену вакансію у липні 2021 року відгукувалось у середньому 2,52 претендента, то у липні 2022 року цей показник зріс до 12,33 заявки на одну пропозицію від роботодавця у сфері IT.

За останні 6 місяців також значно зріс запит на пошук роботи безпосередньо серед джунів – з 37% до 44%. У цифрах, це зростання більш ніж вдвічі – з 11 тисяч до 24 тисяч тих, хто шукає роботу в IT на цьому рівні кваліфікації.

Для порівняння, прямо зараз на Djinni близько 200 (!!) вакансій для спеціалістів без досвіду, серед 13 тисяч онлайн (усіх розміщених вакансій на сервісі – ред. 24 канал). І ще близько 2 тисяч з вимогою "від 1 року досвіду",

– підкреслює Іщенко.

Разом з тим, не все так погано, як здається, – нові працевлаштування на роботу у галузі IT фіксуються, зокрема й серед джуніорів. Так, за статистикою Djinni, частка джуніор-наймів у серпні вже відновилася до показників січня – лютого цього року, коли у березні, квітні й травні спостерігалося значне просідання.

IT поступово відновлює довоєнні показники працевлаштування / Інфографіка твітер Макса Іщенка

До слова, попри все, засновник DOU та Djinni не втрачає оптимізму щодо подальшого майбутнього українського IT-ринку.

Ну і щоб завершити на оптимістичній ноті – загальна кількість наймів не впала і навіть потрошку зростає. Так, роботу стало шукати важче, особливо першу, але вакансії є, ринок вистояв. Попереду довгий шлях, але все буде добре. Україна переможе,

– підсумував Макс Іщенко.

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