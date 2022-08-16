Количество вакансий уменьшилось вдвое: как полномасштабная война повлияла на рынок IT – инфографика

Полномасштабная война против россии оказала значительное влияние на украинский рынок труда. Негативные последствия ощутимы и в отечественной IT-отрасли.

Основатель крупнейшего украинского форума программистов DOU и сервиса анонимного поиска работы для IT-специалистов Djinni Макс Ищенко привел статистику, как изменилось трудоустройство в отрасли после 24 февраля. По данным его сервиса, количество открытых вакансий по состоянию на август в целом сократилось вдвое.

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Как изменился наём в IT после начала полномасштабной войны

По статистике сервиса Djinni, если в начале февраля 2022 года работодатели разместили 28 тысяч вакансий, то сейчас их вдвое меньше – 14 тысяч. Несмотря на это, сам темп найма специалистов не претерпел за это время значительного спада.

Количество размещенных вакансий работодателями из области IT / Инфографика твитер Макса Ищенко

В то же время количество отзывов на вакансии пропорционально возросло более чем в 2 раза – с 20 – 30 тысяч до 50 – 60 тысяч в неделю.

Количество отзывов на вакансии еженедельно / Инфографика твитер Макса Ищенко

Вместе с тем, если на одну размещенную вакансию в июле 2021 года откликалось в среднем 2,52 претендента, то в июле 2022 года этот показатель вырос до 12,33 заявки на одно предложение от работодателя в сфере IT.

За последние 6 месяцев также вырос запрос на поиск работы непосредственно среди джунов – с 37% до 44%. В цифрах это рост более чем вдвое – с 11 тысяч до 24 тысяч ищущих работу в IT на этом уровне квалификации.

Для сравнения, прямо сейчас на Djinni около 200 (!!) вакансий для специалистов без опыта, среди 13 тысяч онлайн (всех размещенных вакансий на сервисе – ред. 24 канал). И еще около 2 тысячи с требованием "от 1 года опыта",

– подчеркивает Ищенко.

Вместе с тем не все так плохо, как кажется, – новые трудоустройства на работу в области IT фиксируются, в том числе и среди джуниоров. Так, по статистике Djinni, доля джуниор-трудоустройств в августе уже возобновилась до показателей января – февраля этого года, когда в марте, апреле и мае наблюдалось значительное проседание.

IT постепенно восстанавливает довоенные показатели трудоустройства / твитер Макса Ищенко

К слову, несмотря ни на что, основатель DOU и Djinni не теряет оптимизма относительно дальнейшего будущего украинского IT-рынка.

Ну и чтобы завершить на оптимистической ноте – общее количество наймов не упало и даже понемногу растет. Да, работу стало искать труднее, особенно первую, но вакансии есть, рынок выстоял. Впереди длинный путь, но все будет хорошо. Украина победит,

– подытожил Макс Ищенко.

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