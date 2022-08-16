Более того, существует отдельная группа корпораций, которые действуют вопреки собственным громким заявлениям и возобновляют свои операции на рынке страны-террористки. Об этом свидетельствуют данные исследования Киевской школы экономики (KSE) от 14 августа.

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Результаты исследования

Исследователям KSE в настоящее время удалось идентифицировать 2 396 компаний, организаций и их брендов из 78 стран и 56 отраслей бизнеса, которые официально высказали свою позицию относительно деятельности на рынке россии, – около половины из них публичные.

Так, по состоянию на 14 августа те компании, которые уже полностью вышли из страны-агрессорки, в целом имели там:

192,6 тысячи россиян персонала;

18,9 миллиарда долларов годового дохода;

7,7 миллиарда долларов капитала.

Тем временем компании, которые объявили о полном выходе из страны-агрессорки, но еще этого не сделали, по состоянию на 14 августа имеют в россии:

140,7 тысяч сотрудников;

34,1 миллиарда долларов годового дохода;

годового дохода; 18,6 миллиарда долларов капитала.

При этом корпорации, ограничившие или частично приостановившие деятельность на российском рынке, имели там:

158,8 тысячи трудоустроенных;

63,1 миллиарда долларов годового дохода;

годового дохода; 32,8 миллиарда долларов капитала.

В KSE отмечают, что в начале полномасштабного вторжения россии в Украину динамика свертывания операций на территории страны-агрессорки международными компаниями резко возрастала до середины марта, однако в течение последнего месяца значительно снизилась.

Вместе с тем около половины изучаемых компаний (47%) уже заявили о выходе с российского рынка, 31,2% все еще присутствуют в стране-террористке, 19,9% выжидают "стабилизации" ситуации, и только 1,9% совершили полный выход. Всего с 24 февраля 1 649 компаний уже сократили, приостановили или полностью прекратили свою деятельность в россии.

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Сколько компаний противоречат своим заявлениям

KSE зафиксировала 59 случаев, когда компании сначала заявляли о решительном разрыве отношений с россией, однако сейчас и дальше продолжают поддерживать продукты и сохранять частичную активность в стране-агрессорке. Среди крупнейших таких мировых корпораций, в частности:

Alphabet;

Toyota;

Microsoft;

ExxonMobil.

И хотя такой путь присущ именно крупным корпорациям, он наименее популярен. В то же время существуют и те компании, которые начали процесс выхода с российского рынка, однако впоследствии возобновили свою деятельность:

Air Serbia – возобновила полеты;

Claas – все еще работает в россии, публично не разглашает информацию;

Continental – 1 августа возобновила работу завода в Калуге по производству шин;

Fujifilm – после паузы все еще рекламируется в россии.

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