В россии перестанут производить известные чайные бренды

российские СМИ пишут, что компания Ekaterra приняла решение приостановить свою деятельность в россии, сообщает 24 канал. Поэтому из российских магазинов скоро исчезнут известные чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond.

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Как рассказали в пресс-службе компании Ekaterra, чайные бренды перестанут производиться в россии до конца 2022 года. После этого компания полностью прекратит их продажу и дистрибуцию.

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