У росії перестануть виробляти відомі чайні бренди

російські ЗМІ пишуть, що компанія Ekaterra ухвалила рішення призупинити свою діяльність у росії, інформує 24 канал. Тому з російських магазинів невдовзі зникнуть відомі чайні бренди Lipton, Saito та Brooke Bond.

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Як розповіли у пресслужбі компанії Ekaterra, чайні бренди перестануть вироблятися у росії до кінця 2022 року. Після цього компанія повністю припинить їх продаж та дистрибуцію.

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