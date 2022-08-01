У росії перестануть виробляти відомі чайні бренди
російські ЗМІ пишуть, що компанія Ekaterra ухвалила рішення призупинити свою діяльність у росії, інформує 24 канал. Тому з російських магазинів невдовзі зникнуть відомі чайні бренди Lipton, Saito та Brooke Bond.
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Як розповіли у пресслужбі компанії Ekaterra, чайні бренди перестануть вироблятися у росії до кінця 2022 року. Після цього компанія повністю припинить їх продаж та дистрибуцію.
Які ще напої зникнуть у росії
- Варто зазначити, що найближчим часом росіяни повинні відчути дефіцит інших напоїв, зокрема й алкогольних. Причина в тому, що в червні ринок росії вирішив покинути найбільший у світі виробник алкогольних напоїв Diageo.
- Це означає, що в росії більше не будуть робити 8 з 20 найпопулярніших за обсягами продажу світових преміальних брендів алкогольних напоїв. Йдеться про Captain Morgan, Johnnie Walker та багато інших.
- Більше того, у росії припинять виробництво та продаж Coca-Cola. На території окупантів також зникне продукція інших брендів Coca-Cola HBC.
- Йдеться про Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, води BonAqua, соків "Добрий", Pulpy, Rich, "Моя Сім'я", Innocent та іншу продукцію.