Підвищення податків вплине на зарплати українців: до чого варто підготуватись

Верховна Рада України 10 жовтня проголосувала за історичне підвищення податків. Про те, який це матиме вплив на зарплати українців, читайте далі.

Зарплати українців зменшаться

Відповідно до ухваленого законопроєкту, в Україні відбудеться підвищення військового збору з 1,5% до 5%, який вираховують із зарплат українців щомісяця. За словами нардепа Ярослава Железняка, закон набере чинності після 15 жовтня, але військовий збір може бути підвищено "заднім числом" з 1 жовтня, що вплине розмір виплат вже у цьому місяці.

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Народний депутат пояснив, що при отриманні авансу у жовтні з нього буде вирахувано старий військовий податок у розмірі 1,5%. Однак при нарахуванні зарплати за жовтень вже буде застосовано підвищений військовий збір вже на рівні 5%.

Ярослав Железняк Народний депутат України Десь 14 – 15 жовтня всім виплатять аванс і люди фізично отримають гроші в руки. З нього військовий податок буде ще 1,5% (оскільки закон ще не вступив у силу). Але потім податок за той же жовтень стане вже не 1,5%, а 5%… у тому числі з авансу. І що ж робити роботодавцю? Він уже виплатив аванс і гроші назад не забере. Тут Мінфін пропонує просто забрати ці гроші при виплаті зарплат.

Тобто, наприкінці цього місяця люди отримають зарплату, яка буде не лише меншою через підвищення військового збору на 3,5%, але й із вирахуванням частини авансу.

Зверніть увагу! Під час розгляду поправок у залі депутати вирішили не підвищувати військовий збір для військовослужбовців, залишивши ставку на рівні 1,5%. Таким чином, їхні заробітні плати залишаться незмінними.