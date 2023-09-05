Усе залежить від США: російський аналог McDonald's хоче відкрити заклад у Китаї

Російський бренд, який замінив американський McDonald's, планує вийти на китайський ринок. Про це повідомив власник цієї мережі закладів. На щастя, не все так просто.

Йдеться про мережу закладів швидкого харчування "Вкусно – и точка", власником якої Олександр Говор. За його словами, компанія отримала відповідний запит з китайського міста Хейхе, інформують російські ЗМІ.

Варте уваги Один з українських банків потрапив до топ-200 найкращих фінтех-компаній світу

Російський аналог McDonald's хоче вийти на ринок Китаю

Проте компанія "Вкусно – и точка" має отримати дозвіл від McDonald's для того, щоб вийти на китайський ринок. Це одна з умов договору купівлі цієї мережі у Росії. Річ у тому, що для цієї компанії дії заборона на відкриття закладів у країнах, де працює McDonald's.

Говор повідомив, що вони вже надіслали листа в американську корпорацію та очікують на відповідь. У разі отримання позитивного результату, російська мережа нібито зможе відкрити й десяток своїх закладів. Ба більше, російський бізнесмен готовий втілити аналогічний план в Білорусі чи Абхазії.

Абхазія – це регіон на півдні від Кавказу. Цю територію де-факто контролює Росія, яка незаконно окупувала Абхазії у 1993 році та Південної Осетії у 2008 році, створивши там маріонеткові республіки. "Незалежність" цих утворень визнала Росія і ще 4 члени ООН. Решта держав світу, в тому числі й Україна, розглядають ці території як суверенну частину Грузії.

Далі – більше! Олександр Говор заявив, що вони нібито отримали схожі запити від інших країн. Нагадаємо, що колишні заклади McDonald's почали працювати з назвою "Вкусно – и точка" з 12 червня 2022 року. У травні американська корпорація ухвалила остаточне рішення про вихід з російського ринку.

Більше новин про McDonald's: