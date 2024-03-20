Влада Польщі домовилася з фермерами про заборону транзиту з України деякої агропродукції

Влада Польщі підписала угоду з фермерами стосовно дотації на тонну зерна та про тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів. Яких зернових культур стосується ембарго, розповідаємо далі.

Заборона транзиту з України деякої агропродукції

Домовленість між фермерами та польською владою передбачає збереження нинішнього ембарго на сільськогосподарську продукцію з України, яке діє з середини вересня минулого року. Воно стосується, зокрема, пшениці, кукурудзи, пшеничного борошна, ріпаку та соняшнику.

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Довідково: документ підписали представники протестуючих фермерів, міністр сільського господарства Чеслав Секерський та державний секретар міністерства Міхал Колодзейчак.

Складна ситуація – результат агресії Росії проти Києва

Сторони, які підписали угоду вважають, що необхідно розробити детальні правила торгівлі агропродовольчими товарами між Польщею та Україною. Разом з тим підкреслюють, що складна ситуація в сільському господарстві – результат агресії Росії проти Києва.

Представники фермерів в угоді декларують підтримку урядом Польщі змін до "Зеленої угоди". Йдеться про заміну обов'язкового переходу на добровільну екосхему та спрощення інших правил для фермерів.

Міністр сільського господарства має звернутися до Ради міністрів з проханням призупинити транзит цих продуктів через польську територію з 1 квітня цього року.