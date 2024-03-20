Заборона транзиту з України деякої агропродукції
Домовленість між фермерами та польською владою передбачає збереження нинішнього ембарго на сільськогосподарську продукцію з України, яке діє з середини вересня минулого року. Воно стосується, зокрема, пшениці, кукурудзи, пшеничного борошна, ріпаку та соняшнику.
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Складна ситуація – результат агресії Росії проти Києва
Сторони, які підписали угоду вважають, що необхідно розробити детальні правила торгівлі агропродовольчими товарами між Польщею та Україною. Разом з тим підкреслюють, що складна ситуація в сільському господарстві – результат агресії Росії проти Києва.
Представники фермерів в угоді декларують підтримку урядом Польщі змін до "Зеленої угоди". Йдеться про заміну обов'язкового переходу на добровільну екосхему та спрощення інших правил для фермерів.