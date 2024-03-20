Запрет транзита из Украины некоторой агропродукции
Договоренность между фермерами и польскими властями предусматривает сохранение нынешнего эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из Украины, которое действует с середины сентября прошлого года. Оно касается, в частности, пшеницы, кукурузы, пшеничной муки, рапса и подсолнечника кукурузы пшеничной муки.
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Сложная ситуация – результат агрессии России против Киева
Стороны, подписавших соглашение считают, что необходимо разработать детальные правила торговли агропродовольственными товарами между Польшей и Украиной. Вместе с тем подчеркивают, что сложная ситуация в сельском хозяйстве – результат агрессии России против Киева.
Представители фермеров в соглашении декларируют поддержку правительством Польши изменений в "Зеленое соглашение". Речь идет о замене обязательного перелога на добровольную экосхему и упрощение других правил для фермеров.