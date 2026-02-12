МОК дискваліфікував, Україна підтримала: Укрпошта показала нову марку з Гераскевичем

Владислава Гераскевича дискваліфікували з Олімпійських ігор через “шолом пам’яті”, а українці зазначили, що це рішення МОК було несправедливим. Тому у мережі започаткували своєрідний тренд підтримки спортсмена – це вже зробила Укрпошта й Monobank.

Який вигляд має марка Укрпошти з Гераскевичем?

Гендиректор компанії Ігор Смілянський анонсував нову марку із зображенням скелетоніста Владислава Гераскевича.

Задній фон марки подібний до фону на марці "Руський воєнний корабль, іди на…", проте замість крейсеру зображені обриси Росії. На передньому фоні – сам Владислав Гераскевич у "шоломі пам’яті".

Нова марка / фото Ігоря Смілянського

За що Гераскевича дискваліфікували з Олімпійських ігор?

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича відсторонили від участі в Олімпійських іграх. Причиною стало використання спортсменом "шолому памяті".

Рішення про дискваліфікацію українського скелетоніста ухвалило жюрі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) через те, що шолом, який Гераскевич мав намір одягнути на змаганнях, не відповідав правилам.

Після офіційного повідомлення від МОК про дискваліфікацію Владислав розповів, що був готовий до такого рішення. На своїй сторінці в інстаграмі Гераскевич написав, що "це ціна нашої свободи".

Звичайно, шкода, я не хотів мати цей скандал. Хотів бути частиною цього спортивного свята, яке у мене теж забрали. Хотів бути частиною цих Олімпійських ігор у дружній атмосфері з багатьма спортсменами, з якими я у хороших, дружніх стосунках. У нас були чудові тренування, чудові результати. Чітко бачили, що можемо боротися за медалі на цих Олімпійських іграх. Я не жалкую, як і 4 роки тому. Є речі важливіші за медалі. Відстоював у те, у що я вірю,

– повідомив Гераскевич.

Що відомо про "шолом пам'яті"?