М'ясний магнат з Німеччини Клеменс Тонніс впродовж багатьох років був одним з найкращих друзів Росії. Як з'ясувалося, він проводив активну агітацію серед бізнесменів на підтримку політики Путіна.

Росія та Німеччина впродовж багатьох десятиліть провадили активну політичну та економічну співпрацю. Як з'ясували журналісти, деякі представники бізнес-еліти активно допомагали Путіну налагоджувати нові зв'язки та відстоювали його інтереси.

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Як м'ясний магнат та власник футбольного клубу Шальке допомагав Путіну

Клеменс Тонніс підтримував дружні стосунки з Путіним впродовж кількох десятиліть. Він вихвалався, що дарував російському президенту свою продукцію та має гарні стосунки з російським естеблішментом.

Для побудови стосунків між російськими та німецькими магнатами Тонніс використовував свій футбольний клуб Шальке, на футболках якого багато років красувався логотип "Газпрому". Віпложа стадіону футбольного клубу часто ставала місцем зустрічі бізнесменів і політиків, а також досягнення домовленостей.

Відомо, що подібним чином Тонніс діяв не лише в інтересах Путіна. Для багатьох бізнесменів його покровительство відкрило шлях до російського ринку та багатьох преференцій, завдяки яким їм вдавалося вигравати конкуренцію.

Зокрема, німецькі бізнесмени отримували кредити від російських фінансових установ, які могли не повертати. Наприклад, один з таких кредитів від "Сбєрбанка" був забезпечений однією свинею. Суму конкретно цієї позики журналістам дізнатися не вдалося.

Які стосунки Тонніса з Росією зараз

Втім, після повномасштабного вторгення окупантів в Україну зовнішня політика Німеччини різко змінилася, що також вплинуло і на бізнес. Що стосується Тонніса, то він заявляє, що розірвав усі стосунки з Путіним, а дрібні позики від Росії були звичайною практикою із залучення інвестицій. Також він стверджував, що взяв на роботу багато українських біженців.