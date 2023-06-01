Россия и Германия на протяжении многих десятилетий осуществляли активное политическое и экономическое сотрудничество. Как выяснили журналисты, некоторые представители бизнес-элиты активно помогали Путину налаживать новые связи и отстаивали его интересы.

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Как мясной магнат и владелец футбольного клуба Шальке помогал Путину

Клеменс Тоннис поддерживал дружеские отношения с Путиным на протяжении нескольких десятилетий. Он хвастался, что дарил российскому президенту свою продукцию и имеет хорошие отношения с российским эстеблишментом.

Для построения отношений между российскими и немецкими магнатами Тонис использовал свой футбольный клуб Шальке, на футболках которого много лет красовался логотип "Газпрома". Вип-ложа стадиона футбольного клуба часто становилась местом встречи бизнесменов и политиков, а также достижение договоренностей.

Известно, что подобным образом Тоннис действовал не только в интересах Путина. Для многих бизнесменов его покровительство открыло путь к российскому рынку и многим преференциям, благодаря которым им удавалось выигрывать конкуренцию.

В частности, немецкие бизнесмены получали кредиты от российских финансовых учреждений, которые не могли возвращать. Например, один из таких кредитов от "Сбербанка" был обеспечен одной свиньей. Сумму конкретно этого займа журналистам узнать не удалось.

Какие отношения Тониса с Россией сейчас

Впрочем, после полномасштабного вторжения окупантов в Украину внешняя политика Германии резко изменилась, что также повлияло и на бизнес. Что касается Тонниса, то он заявляет, что разорвал все отношения с Путиным, а мелкие ссуды от России были обычной практикой по привлечению инвестиций. Также он утверждал, что взял на работу многих украинских беженцев.