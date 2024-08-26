Двоє власників мереж мікрокредитів мають російський паспорт: це "Просто Позика" і "Тайм Кредит"

Дві мікрокредитні компанії мають проблему з репутацією. Її вже визнали в Національному банку України.

Мережі належать росіянам

НБУ визнав ділову репутацію "Просто Позика" та "Тайм Кредит" небездоганною. Цими мікрокредитними компаніями є власники з Росії.

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Подружжя Андрія та Наталії Манучарових приховало від регулятора, що має громадянство Росії, а також податкове резидентство.

Що відомо про цю пару

Андрій та Наталія отримали російське громадянство у 2014 та 2015 роках відповідно. Чоловік працював у російських органах вже після анексії Криму. Зокрема, він був радником директора "Росморпорту". Це федеральне агенство росіян, яке оперує всіма портами.

Син подружжя Іван є депутатом парламенту окупованого Криму від партії "Єдіная Расія". Він підтримує війну проти України та висловлює підтримку російським військам.