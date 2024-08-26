Сети принадлежат россиянам
НБУ признал деловую репутацию "Просто Позика" и "Тайм Кредит" небезупречной. Этими микрокредитными компаниями являются владельцы из России.
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Супруги Андрей и Наталья Манучаровы скрыли от регулятора, что имеют гражданство России, а также налоговое резидентство.
Что известно об этой паре
Андрей и Наталья получили российское гражданство в 2014 и 2015 годах соответственно. Мужчина работал в российских органах уже после аннексии Крыма. В частности, он был советником директора "Росморпорта". Это федеральное агентство россиян, которое оперирует всеми портами.
Сын супругов Иван является депутатом парламента оккупированного Крыма от партии "Единая Россия". Он поддерживает войну против Украины и выражает поддержку российским войскам.