Кому належать найприбутковіші готелі в Україні
- Forbes Ukraine склав рейтинг найбільших готельєрів України за кількістю номерів та виторгом у 2024 році, серед яких Наталія Селіванова, В'ячеслав Юткін, Григорій Козловський, Юрій Харсон, Микола Кміть та Тарас Кицмей.
- Найбільші доходи принесли готелі у Львові та на заході України, де розвивається діловий туризм, а також присутні переселенці, іноземні делегації та бізнес-гості.
Попри війну, нестабільну економіку та зменшення туристичного потоку, готельний бізнес в Україні продовжує працювати. Частково завдяки діловій мобільності, внутрішньому переміщенню громадян, релокованим компаніям і дипломатичним візитам.
Топ-10 готельєрів України
Forbes Ukraine склав рейтинг найбільших готельєрів країни за кількістю номерів та підрахував виторг цього бізнесу у 2024 році. У десятці лідерів – іноземні громадяни, колишні депутати, підприємці з IT-галузі та агросектору, передає 24 Канал.
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- Наталія Селіванова – 928 номерів, 397,5 мільйонів гривень виторгу
Лідерка за кількістю готельних номерів – Наталія Селіванова, громадянка Франції. Їй належать чотири готелі з номерним фондом у 928 одиниць. Серед них:
- Premier Palace Hotel (Київ, 5 зірок)
- Premier Hotel Odesa (Одеса, 5 зірок)
- Premier Hotel Dnister (Львів, 4 зірки)
- Premier Hotel Lybid (Київ)
Попри те, що деякі з них перебувають під арештом із 2022 року, заклади продовжують працювати та приносити дохід, який сягає понад 397 мільйонів гривень виторгу за рік.
Варто знати. Селіванова є фігуранткою розслідувань, як цивільна дружина Михайла Воєводіна, одного з підсанкційних співвласників колишньої групи VS Energy, що пов'язана із російськими бізнесменами. Зауважимо, що частину об'єктів суд арештував ще у грудні 2022 року. Щоправда, у розпорядження АРМА готелі не передавали.
- В'ячеслав Юткін – 404 номери, 227 мільйонів гривень виторгу
Юткін – колишній банкір, власник готелів:
- Bankhotel (Львів)
- Yaremche Club Hotel (Яремче)
- Glibivka Family Park (Глібівка)
- Конгрес-готель "Пуща" (Київ)
У 2024 році загальний виторг об'єктів – 227 мільйонів гривень. Найбільший дохід приніс львівський готель Bankhotel, ідеться про 80 мільйонів гривень. Високий заробіток та заповнюваність номерів пояснили тим, що зросла ділова активність та проведення форумів, а також подорожами українців та іноземців, для яких Львів – проміжна точка на шляху.
- Григорій Козловський та родина – 379 номерів, 405,5 мільйонів гривень виторгу
Колишній депутат Львівської міської та обласної рад Григорій Козловський контролює:
- Emily Resort (Винники)
- City Inn Lviv Smart Hotel (Винники)
- Grand Hotel Lviv Casino & Spa (Львів)
Флагманський об'єкт, Emily Resort, у 2024 році показав 405,5 мільйонів гривень виторгу, що є одним із найвищих показників серед приватних готелів. Як зазначили у Forbes, через велику кількість компаній у структурі бізнесу родини точно оцінити загальний дохід складно.
- Юрій Харсон – 372 номери, 520,7 мільйонів гривень виторгу (мережа)
Власник Optima Hotels & Resorts, колишньої мережі Reikartz, Харсон об'єднав близько 40 готелів по всій Україні.
У рейтингу враховано його об'єкти в Житомирі, Черкасах, Львові, Рівному, Вінниці, Києві.
Виторг оператора готельної мережі у 2024 році склав понад 520 мільйонів гривень, хоча виторги окремих готелів не публікуються. Харсон – лідер у рейтингу за масштабом мережі.
- Микола Кміть, Тарас Кицмей і партнери – 356 номерів, 260,5 мільйонів гривень
Колишній голова Львівської ОДА і бізнесмен Микола Кміть, разом із Тарасом Кицмеєм, співзасновником SoftServe, розвивають туристичну нерухомість у Львівській області:
- Курорт "Плай" (Плав’є)
- "Святий Шарбель" (Моршин)
- "Мармуровий палац" (Моршин)
Найуспішнішим став "Святий Шарбель" – його річний виторг склав 186,5 мільйонів гривень. Група активно інвестує у медичну й рекреаційну інфраструктуру.
Зауважте. Більшість власників готельного бізнесу зосередили активи у Львові та на заході України. Оскільки ці регіони вважають відносно безпечнішими, тут присутній діловий туризм і зручна інфраструктура. Багато готелів наразі переживають відновлення попиту на проживання, особливо з боку переселенців, іноземних делегацій та бізнес-гостей.