Кому належать найприбутковіші готелі в Україні

Попри війну, нестабільну економіку та зменшення туристичного потоку, готельний бізнес в Україні продовжує працювати. Частково завдяки діловій мобільності, внутрішньому переміщенню громадян, релокованим компаніям і дипломатичним візитам.

Топ-10 готельєрів України

Forbes Ukraine склав рейтинг найбільших готельєрів країни за кількістю номерів та підрахував виторг цього бізнесу у 2024 році. У десятці лідерів – іноземні громадяни, колишні депутати, підприємці з IT-галузі та агросектору, передає 24 Канал.

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Наталія Селіванова – 928 номерів, 397,5 мільйонів гривень виторгу

Лідерка за кількістю готельних номерів – Наталія Селіванова, громадянка Франції. Їй належать чотири готелі з номерним фондом у 928 одиниць. Серед них:

Premier Palace Hotel (Київ, 5 зірок)

Premier Hotel Odesa (Одеса, 5 зірок)

Premier Hotel Dnister (Львів, 4 зірки)

Premier Hotel Lybid (Київ)

Попри те, що деякі з них перебувають під арештом із 2022 року, заклади продовжують працювати та приносити дохід, який сягає понад 397 мільйонів гривень виторгу за рік.

Варто знати. Селіванова є фігуранткою розслідувань, як цивільна дружина Михайла Воєводіна, одного з підсанкційних співвласників колишньої групи VS Energy, що пов'язана із російськими бізнесменами. Зауважимо, що частину об'єктів суд арештував ще у грудні 2022 року. Щоправда, у розпорядження АРМА готелі не передавали.

В'ячеслав Юткін – 404 номери, 227 мільйонів гривень виторгу

Юткін – колишній банкір, власник готелів:

Bankhotel (Львів)

Yaremche Club Hotel (Яремче)

Glibivka Family Park (Глібівка)

Конгрес-готель "Пуща" (Київ)

У 2024 році загальний виторг об'єктів – 227 мільйонів гривень. Найбільший дохід приніс львівський готель Bankhotel, ідеться про 80 мільйонів гривень. Високий заробіток та заповнюваність номерів пояснили тим, що зросла ділова активність та проведення форумів, а також подорожами українців та іноземців, для яких Львів – проміжна точка на шляху.

Григорій Козловський та родина – 379 номерів, 405,5 мільйонів гривень виторгу

Колишній депутат Львівської міської та обласної рад Григорій Козловський контролює:

Emily Resort (Винники)

City Inn Lviv Smart Hotel (Винники)

Grand Hotel Lviv Casino & Spa (Львів)

Флагманський об'єкт, Emily Resort, у 2024 році показав 405,5 мільйонів гривень виторгу, що є одним із найвищих показників серед приватних готелів. Як зазначили у Forbes, через велику кількість компаній у структурі бізнесу родини точно оцінити загальний дохід складно.

Юрій Харсон – 372 номери, 520,7 мільйонів гривень виторгу (мережа)

Власник Optima Hotels & Resorts, колишньої мережі Reikartz, Харсон об'єднав близько 40 готелів по всій Україні.

У рейтингу враховано його об'єкти в Житомирі, Черкасах, Львові, Рівному, Вінниці, Києві.

Виторг оператора готельної мережі у 2024 році склав понад 520 мільйонів гривень, хоча виторги окремих готелів не публікуються. Харсон – лідер у рейтингу за масштабом мережі.

Микола Кміть, Тарас Кицмей і партнери – 356 номерів, 260,5 мільйонів гривень

Колишній голова Львівської ОДА і бізнесмен Микола Кміть, разом із Тарасом Кицмеєм, співзасновником SoftServe, розвивають туристичну нерухомість у Львівській області:

Курорт "Плай" (Плав’є)

"Святий Шарбель" (Моршин)

"Мармуровий палац" (Моршин)

Найуспішнішим став "Святий Шарбель" – його річний виторг склав 186,5 мільйонів гривень. Група активно інвестує у медичну й рекреаційну інфраструктуру.

Зауважте. Більшість власників готельного бізнесу зосередили активи у Львові та на заході України. Оскільки ці регіони вважають відносно безпечнішими, тут присутній діловий туризм і зручна інфраструктура. Багато готелів наразі переживають відновлення попиту на проживання, особливо з боку переселенців, іноземних делегацій та бізнес-гостей.