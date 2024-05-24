Зв'язок буде навіть без світла: Vodafone подвоює інвестиції в енергонезалежність

Для того, щоб продовжувати роботу зв'язку без перебоїв під час масових атак ворога по енергосистемі другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні закупить на понад 400 мільйонів гривень генераторів та акумуляторів.

Мобільний зв'язок буде попри відключення світла

В пресслужбі Vodafone Україна повідомили, що компанія у 2024 році збільшує інвестиції в енергонезалежність.

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Відтак, планується закупівля генерувальних потужностей та систем автономного енергозабезпечення на 438 мільйонів гривень.

Станом на 2024 рік компанія вже інвестувала в енергостійкість до понад 674 мільйонів гривень.

Після атак на енергетичну інфраструктуру в березні-квітні "Vodafone-Україна" вирішив подвоїти заплановані на цей рік інвестиції в енергонезалежність. Компанія планує закупити додаткові генерувальні потужності та системи автономного енергозабезпечення на суму 438 мільйонів грн. Загальні інвестиції у 2022 – 2024 роках перевищать 674 мільйонів гривень,

– додають в "Vodafone Україна".

Що буде закуплено

Об'єкти зв'язку батареями нового типу.

Компанія вже придбала 13,5 тисячі акумуляторних батарей нового, літій-ферумного типу (LiFeРO4). Це для підвищення надійності та збільшення часу автономного електропостачання базових станцій. А у 2024 році планується закупити ще 4,6 тисячі таких.

Такі батареї набагато краще пристосовані до важких умов експлуатації під час частих і тривалих відключень електропостачання,

– пояснюють у пресслужбі.

Крім того, збільшиться кількість генерувального обладнання різного типу на 280 одиниць.

Під час повномасштабної війни Vodafone придбав близько 500 мобільних генераторів.