Зв'язок буде навіть без світла: Vodafone подвоює інвестиції в енергонезалежність
Джерело:Інтерфакс-Україна
Для того, щоб продовжувати роботу зв'язку без перебоїв під час масових атак ворога по енергосистемі другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні закупить на понад 400 мільйонів гривень генераторів та акумуляторів.
Мобільний зв'язок буде попри відключення світла
В пресслужбі Vodafone Україна повідомили, що компанія у 2024 році збільшує інвестиції в енергонезалежність.
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Відтак, планується закупівля генерувальних потужностей та систем автономного енергозабезпечення на 438 мільйонів гривень.Зауважте! Станом на 2024 рік компанія вже інвестувала в енергостійкість до понад 674 мільйонів гривень.
Після атак на енергетичну інфраструктуру в березні-квітні "Vodafone-Україна" вирішив подвоїти заплановані на цей рік інвестиції в енергонезалежність. Компанія планує закупити додаткові генерувальні потужності та системи автономного енергозабезпечення на суму 438 мільйонів грн. Загальні інвестиції у 2022 – 2024 роках перевищать 674 мільйонів гривень,
– додають в "Vodafone Україна".
Що буде закуплено
- Об'єкти зв'язку батареями нового типу.
Такі батареї набагато краще пристосовані до важких умов експлуатації під час частих і тривалих відключень електропостачання,
– пояснюють у пресслужбі.
- Крім того, збільшиться кількість генерувального обладнання різного типу на 280 одиниць.
Під час повномасштабної війни Vodafone придбав близько 500 мобільних генераторів.
- А під час відключень світла роботу мережі забезпечують 700 партнерських генераторів. Їхня кількість постійно росте.