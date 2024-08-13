На Волині продають цукровий завод та обладнання для виробництва

На Волині виставили на продаж цукровий завод з обладнанням. Підприємство знаходиться у селищі Сенкевичівка Луцького району.

Скільки вартує цукровий завод

Завод пропонується з усім необхідним обладнанням, що дозволяє виробляти цукор з цукрових буряків. Загальна площа об'єкта становить близько 13,5 гектарів.

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Завод розташований на земельній ділянці площею 2 гектари. В оголошенні зазначається, що підприємство готове до початку виробництва.

Цукровий завод має всі необхідні комунікації, зокрема газопостачання, електропостачання та водопостачання.

Стартова ціна підприємства на аукціоні – 8 054 518 гривень.

Цінні папери, що були у власності заводу, спершу оцінювалися в 6 мільйонів гривень. Та насправді, продали їх за майже 37 000 гривень.