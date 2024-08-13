На Волині продають цукровий завод та обладнання для виробництва
13 серпня 2024, 14:32Читать новость на русском
Джерело:"Волинь"
На Волині виставили на продаж цукровий завод з обладнанням. Підприємство знаходиться у селищі Сенкевичівка Луцького району.
Скільки вартує цукровий завод
Завод пропонується з усім необхідним обладнанням, що дозволяє виробляти цукор з цукрових буряків. Загальна площа об'єкта становить близько 13,5 гектарів.
Читайте також Як контролювати свій бізнес під час кризи: поради для керівників
Завод розташований на земельній ділянці площею 2 гектари. В оголошенні зазначається, що підприємство готове до початку виробництва.
Цукровий завод має всі необхідні комунікації, зокрема газопостачання, електропостачання та водопостачання.
Стартова ціна підприємства на аукціоні – 8 054 518 гривень.Зауважте! Цінні папери, що були у власності заводу, спершу оцінювалися в 6 мільйонів гривень. Та насправді, продали їх за майже 37 000 гривень.