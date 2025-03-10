Volkswagen відкликає понад 177 тисяч кросоверів

Компанія Volkswagen відкликає 177 493 кросовери Atlas та Atlas Cross Sport у США через можливий дефект кріплення кришки двигуна, що може спричинити пожежу.

Причина несправності

Як повідомляє Reuters із посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA), проблема виникла після сервісного обслуговування – кришка двигуна могла бути неправильно закріплена.

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Через це вона може від’єднатися та контактувати з гарячими елементами двигуна, що створює ризик займання.

Відкликання стосується автомобілів 2024-2025 модельних років. Власникам таких авто запропонують безплатно зняти кришку двигуна у дилерських центрах Volkswagen, зазначають у NHTSA.

До слова, автовиробники очолили зниження європейських акцій після того, як президент США Дональд Трамп попередив про можливе введення 25% мит на товари з ЄС.